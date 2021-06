Front social: Boukoubi dans la rue pour l’accalmie, Ossouka Raponda dans la clim

Ce jeudi 03 juin 2021 les fonctionnaires retraités et les diplômés de grandes écoles aux portes de la fonction publique soutenus par la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants (MSTGV) ont une fois de plus assiégé les abords de la primature et de l’Assemblée nationale. C’est d’ailleurs le président de cette institution qui a daigné échangé avec ces compatriotes afin de les rassurer de la transmission de leurs revendications aux autorités compétentes.

S’ils avaient déjà sollicité le président de la chambre basse du parlement pour exprimer à ce dernier leurs revendications, les diplômés des grandes écoles étatiques en attente d’intégration et les retraités militaires et civils sont revenus à la charge ce 03 juin. Après avoir été empêchés par les forces de l’ordre une fois de plus à observer un sit-in devant la primature, ces derniers ont tenu une fois de plus à se tourner vers Faustin Boukoubi.

Quittant ses bureaux, le président de l’Assemblée nationale a tenu à échanger avec les membres de la MSTGV retraites civiles et militaires , jeunes en attente de postes budgétaires et matricules solde. Ainsi, Faustin Boukoubi a tenu non seulement à s’excuser auprès de ces derniers en attente de l’arrimage et la valorisation de la pension retraite , l’attribution des postes budgétaires et Matricules solde, mais réitérer sa volonté d’être à l’écoute de ses compatriotes.

Une posture que semble ne pas vouloir adopter le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, qui malgré les multiples interpellations peine à répondre aux attentes de ses pères et mères de famille. Une attitude qui contraste avec la volonté du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui avait instruit le gouvernement à placer le dialogue social au cœur de son action.