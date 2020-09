Frédéric Massavala: «le pétrole et la fonction publique doivent cesser d’être les plus grands pourvoyeurs d’emplois»

C’est au cours de la déclaration de presse qu’il a faite le mercredi 26 août dernier à son domicile que Frédéric Massavala Mamboumba, ancien membre du gouvernement passé à l’opposition, notamment dans la galaxie Jean Ping, a plaidé pour une considération de l’auto entrepreneuriat comme moyen de propulser l’économie rurale.

Si la diversification de l’économie est un des chevaux de bataille des gouvernements successifs des 10 dernières années, l’opposition gabonaise s’est très peu prononcée sur la question. Frédéric Massavala Mamboumba, homme politique de haut rang au Gabon, par ailleurs élu départemental de Tsamba Magotsi, a déclaré que « le pétrole et la fonction publique doivent cesser d’être les plus grands pourvoyeurs d’emplois ».

Comme solution palliative, Frédéric Massavala Mamboumba préconise plutôt « l’auto entrepreneuriat », qui selon lui « est la voie pour aborder l’avenir » économique et social du pays, « en ayant comme ligne de fond une meilleure prise en compte du monde rural » poursuit-il. Une approche qui a déjà porté ses fruits dans plusieurs pays et qui peut servir d’exemple au Gabon.

L’homme politique n’a d’ailleurs pas manqué de souligner sa disponibilité à oeuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens à l’heure où la crise sanitaire liée à la Covid-19 a davantage appauvri les ménages et installé un pessimisme dans le quotidien des populations. « Oui, hier comme aujourd’hui, aujourd’hui comme demain, je me sens apte à apporter ma modeste contribution dans une ambition collective » au milieu d’autres patriotes, dans la quête et l’exercice d’un pouvoir tout dévoué au bien–être du peuple gabonais », a-t-il martelé.

La prochaine élection politique d’envergure au Gabon est la présidentielle de 2023. Les différents états majors des partis politiques de la majorité comme de l’opposition devraient faire de l’auto entrepreneuriat une question majeure dans les projets de société pour que la volonté politique se traduise en actes dans les prochaines années.