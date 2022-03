Francophonie: Libreville hôte d’une mission économique et commerciale en juillet 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon et le Rwanda vont accueillir du 6 au 13 juillet prochain une mission économique et commerciale menée par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et la Chambre de commerce et de l’industrie de Génève (CCIG). L’événement de haut vol sera l’occasion pour des acteurs économiques de prospecter le marché gabonais et réseauter avec des potentiels hommes d’affaires gabonais.

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, conduira au Gabon une délégation de 70 à 100 entreprises et acteurs économiques francophones en provenance des régions francophones. À l’instar du Rwanda, ces derniers auront l’occasion de prospecter ensemble le marché gabonais, faire des affaires et réseauter avec un peu plus de 200 partenaires potentiels gabonais et rwandais.

Occupant des positions géographiques stratégiques au centre de l’Afrique, le Gabon et le Rwanda représentent de nombreuses et prometteuses opportunités d’affaires et d’investissement pour les entreprises francophones à la recherche de portes d’entrée vers une Afrique de plus en plus intégrée avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Au programme, un Forum économique de haut niveau avec les autorités politiques et économiques des pays d’accueil, des rencontres B2B avec de grands groupes et des PME locales, rencontres entre agences de promotion commerciale et d’investissement, banques et institutions de financement régionales et nationales. On note également des visites d’entreprises innovantes locales.

La mission économique et commerciale de la Francophonie au Gabon et au Rwanda est ouverte à toute entreprise et à tout acteur économique originaire d’un pays membre de l’OIF et actif dans l’un de ces secteurs : agro-industries, énergies renouvelables, biens et services numériques, activités logistiques et financières liées.