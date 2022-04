Francophonie: Désiré Ename prend officiellement les rênes de l’UPF-Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce vendredi 15 avril 2022 qu’a eu lieu la cérémonie de passation de charges au sein de l’Union internationale de la presse francophone (UPF) section Gabon entre les présidents sortant et entrant. En effet, devant un parterre de confrères, les journalistes Jean Yves Ntoutoume et Désiré Ename, ont procédé au traditionnel échange de parapheurs marquant le passage de flambeau.

C’est dans un espace de la capitale que s’est déroulée la passation des charges entre Jean Yves Ntoutoume et Désiré Ename, respectivement Président sortant et entrant de l’Union internationale de la presse francophone (UPF) section Gabon. Un passage de témoin rehaussé par la présence des Directeurs de publication des médias privés et publics mais également d’éminents journalistes venus s’enquérir du cahier de charges de celui qui prend officiellement ses fonctions.

C’est au président sortant qu’est revenu l’honneur de lancer les hostilités en dressant le bilan de son mandat qui aura duré 3 ans après sa prise de fonction le 3 novembre 2016 en lieu et place de Jean Pascal Ndong. Dans son rapport d’activités, Jean Yves Ntoutoume a souligné les tensions de trésorerie qui ont étiolé leur « marge de manœuvre suffisante pour que la délégation de notre section soit assez représentée aux assises de la presse francophone » bien que son bureau et lui aient été présents dans quelques-uns des forums clés.

Par ailleurs, l’intéressé a mentionné l’organisation « des journées scientifiques qui permettaient, entre confrères, de discuter des difficultés et autres réalités qui minent l’écosystème médiatique du pays », a-t-il souligné. Seulement, l’aventure s’est brusquement interrompue en 2019 sur décision du bureau international « suite à quelques incompréhensions », a-t-il conclu. Pour sa part, Désiré Ename a salué le parcours de son prédécesseur sur lequel il entend s’appuyer pour poursuivre les chantiers engagés et apporter sa touche.



Pour le Directeur de l’hebdomadaire « Échos du Nord », l’heure est à la redynamisation des troupes au sein de l’UPF qui passe par l’implication de toutes les composantes de la maison presse. Rappelons que le néo président de la section Gabon a été élu avec une majorité écrasante sous la supervision de la secrétaire générale internationale, Mme Zara Nazarian. Réputé rigoureux et travailleur, Désiré Ename devra s’atteler à défendre davantage la cause de ses pairs tout en renforçant la représentation locale.