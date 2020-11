Franck Nguema: «le match des Panthères se jouera sur un billard»

Alors que la problématique liée à l’entretien des stades de football dans tout le pays reste une préoccupation qui suscite énormément de remous dans l’opinion au regard des coûts de ces infrastructures, l’une d’entre elles vient de bénéficier d’une cure de jouvence. En effet, devant accueillir la rencontre opposant les Panthères du Gabon aux Scorpions de Gambie le 12 novembre prochain, le stade de Franceville devrait ressembler à un « billard » selon les propos du ministre des Sports Franck Nguema.

A quelques jours de la rencontre cruciale opposant les Panthères du Gabon aux Scorpions de Gambie entraînés par le Belge Tom Saintfiet, les autorités et notamment le ministre des Sports Franck Nguema, mettent les petits plats dans les grands. Comme on a pu le constater à travers les images diffusées sur le compte officiel du membre du gouvernement, le stade de Franceville devrait être fin prêt d’ici le 12 novembre prochain.

En effet, conscient de la nécessité de disposer d’une infrastructure de qualité capable de fluidifier le jeu, Franck Nguema a tout simplement promis un « billard » aux joueurs et supporters gabonais. Autant dire que le stade revêtira ses plus beaux habits, pour une rencontre ô combien importante pour l’avenir non seulement de la sélection mais aussi du football gabonais.