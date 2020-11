Francis Edgard Sima Mba: «La Gambie, par son geste, a montré son complexe d’infériorité vis-à-vis du Gabon»

Au moment ou Les Panthères du Gabon jouent leur qualification pour la Coupe d’Afrique des nations édition 2021, l’analyste politique Francis Edgard Sima Mba, par ailleurs géopolitologue et géostratège n’a pas manqué de réagir à l’actualité qui entoure le séjour de l’équipe nationale à banjul en Gambie. Selon lui, le gouvernement gabonais devrait tirer toutes les conséquences géopolitiques de cet acte.

Les Panthères du Gabon se sont envolées pour Banjul pour la rencontre retour les opposant aux Scorpions de la Gambie sans se douter de l’enfer qui les attendait. Arrivés à l’aéroport de ce pays anglophone enclavé dans le Sénégal à 23 heures 45 minutes, Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont été sommés de rester à l’aéroport toute la nuit au motif fallacieux des tests covid-19 alors que la délégation avait déjà effectué 48 heures avant des tests au coronavirus.

Ce n’est qu’à 6 heures du matin que les joueurs ont quitté l’aéroport pour un match dont l’heure est fixée à 17 heures. Inadmissible. Pour l’analyste politique Francis Edgard Sima Mba, « au 21e siècle, le sport, au même titre que le commerce, fait partie des guerres modernes. Le sport, au-delà du « jeu » il y a » l’enjeu » ; un enjeu qui est à la fois politique et géostratégique ». Cela dit, le comportement de l’État gambien ne peut pas passer sous silence. « Le gouvernement gabonais devrait tirer toutes les conséquences géopolitiques de cet acte », a-t-il suggéré.

Le Gabon est un pays pacifique et connu pour son hospitalité légendaire, qui, loin d’être une faiblesse, est une marque des grandes nations selon le géopolitologue et géostratège. « La Gambie, par ce geste, a montré à la face du monde, son niveau de civilisation, et son complexe d’infériorité sinon d’obsidionalité vis-à-vis de notre pays le Gabon », a-t-il martelé.