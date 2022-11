Franceville: un père incestueux aux arrêts pour viol sur ses 3 filles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un énième cas d’agression sexuelle incestueuse sur mineure vient de défrayer la chronique à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Brandel Ndoumou Okoumba, un compatriote âgé de 36 ans aurait à plusieurs reprises abusé de ses 3 filles de moins de 10 ans, rapporte le quotidien L’Union. Ce dernier a récemment été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt locale en attendant d’être fixé sur son sort.

Brandel Ndoumou Okoumba, un chef de famille gabonais, pourtant doté de toutes ses capacités mentales, a franchi les limites de l’inacceptable. L’homme âgé de 36 ans. s’est en effet illustré de la pire des manières en se livrant à des attouchements sur les parties intimes de ses 3 filles mineures de 7 et 6 ans avec qui il aurait eu à maintes reprises des relations sexuelles.

C’est le viol de sa dernière victime âgée de 6 ans qui a permis de découvrir ses agissements. En effet, il a été pris en flagrant délit par un de ses proches. Une situation pour laquelle Brandel Ndoumou Okoumba a été emmené devant les services judiciaires de la ville de Franceville. Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu les faits. « Je suis attiré par les petites filles, les femmes ne me disent plus rien. Je crois que je suis malade, j’ai besoin d’aide », a-t-il déclaré.

Selon des sources concordantes, les mères des enfants avaient déjà porté plainte mais sans succès. Présenté devant le procureur de la République, Brandel Ndoumou Okoumba a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Franceville. Le père de famille encourt une peine d’emprisonnement de 30 ans et 30 millions FCFA conformément aux dispositions de l’article 258 du Code pénal en vigueur.