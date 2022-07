Franceville: un jeune homme tué pendant une partie de chasse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dimanche 3 juillet 2022, un compatriote âgé de 19 ans répondant au nom de Guy Daris Ofudu a été tué d’une balle à la tête en revenant d’une partie de chasse avec son père à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. La victime aurait été abattue à bout portant par un troisième chasseur qui faisait bande à part, et qui aurait pris la fuite, rapporte l’AGP.

Le quartier Djaka, dans le 2ème arrondissement de Franceville a été le théâtre d’un drame le dimanche 3 juillet dernier. Selon une voix autorisée, le père, Rufin Lofudu, serait allé à la chasse avec son fils dans la nuit. Après avoir tué une gazelle, ils étaient sur le chemin de retour aux environs de 3 heures du matin. C’est à ce moment qu’ils auraient aperçu une lumière qui faisait penser à une torche. Se rendant compte que c’est un autre chasseur, ils vont lui faire signe et l’informer qu’ils sont également des chasseurs. Malheureusement, et contre toute attente, le prétendu chasseur va s’arrêter à 5 mètres d’eux, pointer l’arme et tirer sur le jeune homme.

Voyant son fils touché, le père aurait tiré à son tour sur le chasseur, mais il va le rater. Une bagarre aurait par la suite éclaté entre les deux hommes et Rufin Lofudu aurait assené un coup avec le manche de son fusil. Le prétendu tireur aurait réussi à se dégager et se serait enfui. Le père se serait rendu sur le lieu où se serait écroulé son fils afin de s’enquérir de son état de santé. L’alerte sera donnée aux proches de la victime et malgré les efforts consentis par les populations, Guy Daris Ofudu va passer de vie à trépas.



Sitôt informé, le procureur de la République s’est rendu sur les lieux pour le constat, accompagné de la police judiciaire. Cependant, plusieurs personnes auraient indiqué que le récit du père comporterait beaucoup de zones d’ombre et d’incohérence. Une situation pour laquelle ce dernier est pour l’heure gardé à vue. Gageons que l’enquête ouverte par les services judiciaires permettra de faire toute la lumière sur cette affaire.

