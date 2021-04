Franceville: un homme condamné à 11 ans de prison pour trafic de cannabis

Le mardi 30 mars 2021, Wilfried Antonin Binga a comparu devant la cour criminelle ordinaire de Franceville pour importation, détention et commercialisation de cannabis commis en octobre 2017. C’est d’ailleurs pour ce chef d’accusation que le détenu a été jugé coupable puis condamné à la peine de 11 ans de réclusion criminelle.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le 11 octobre 2017. Ce jour-là, au cours d’un contrôle de routine, les agents de la brigade de gendarmerie de Boumango découvrent dans un véhicule de marque Toyota, un sac contenant 2,5 kilogrammes de chanvre indien appartenant à l’un des passagers, Wilfried Antonin Binga.

Interpellé, le mis en cause reconnaît être le propriétaire du sac et de son contenu et précise avoir acheté la substance illicite au Congo pour sa propre consommation. Des aveux qui ont amené la justice à prononcer sa mise sous mandat de dépôt.

Lors de son audition à la barre, l’accusé a réitéré ses aveux en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés. Il a également demandé la clémence de la Cour. Le ministère public a pour sa part requis 15 ans de réclusion criminelle conformément aux dispositions de l’article 208 du code pénal qui réprimande l’importation de cette substance au Gabon. Au terme du procès, le tribunal de Franceville l’a reconnu coupable et condamné à 11 ans de réclusion criminelle dont 3 avec sursis et une amende de 500.000 francs.