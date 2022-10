Franceville: un fœtus de 6 mois retrouvé au quartier La Carrière

Ecouter cet article Ecouter cet article

La triste et regrettable découverte macabre a été faite le jeudi 6 octobre 2022 au quartier dit La Carrière dans le 3ème arrondissement de la commune de Franceville. Le fœtus aurait été retrouvé, par des riverains dans le terrain d’un habitant, à proximité d’une pompe publique, rapporte l’AGP. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.

Le corps du nourrisson a été découvert par des habitants dans le terrain d’un riverain du quartier La Carrière se trouvant à proximité d’une pompe publique. Un fait inhabituel qui a plongé la ville dans la stupeur en suscitant de nombreuses interrogations, notamment sur l’auteur d’un tel acte.

Selon des sources policières, le fœtus était au stade de développement prénatal, en position dorsale, rattaché à son placenta et constitué de tous ses membres. Une description qui amène à estimer l’âge du fœtus à 6 mois. Le premier constat fait état d’un avortement clandestin. Pour information, cette pratique peu orthodoxe est prohibée par la loi gabonaise notamment le Code pénal nouveau.



L’article 244 dudit Code dispose que « quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 FCFA au plus ». Les personnes qui voudraient s’y adonner sont dès lors avisées.