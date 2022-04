Franceville: un employé de Nouvelle Gabon Mining meurt la tête fracassée par une machine￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nelson Moukassa, un compatriote, la trentaine révolue, est passé de vie à trépas le mercredi 13 avril à Biniomi, une bourgade située non loin de Franceville. Un drame consécutif à un accident de travail survenu au sein de la société Nouvelle Gabon Mining. Au cours dudit accident, le trentenaire aurait été happé par une machine qui lui aurait fracassé la tête au niveau de la fontanelle, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le mercredi 13 avril à Binioni, non loin de la ville de Franceville. Ce jour-là, Nelson Moukassa serait parti de chez lui pour se rendre à son lieu de travail où il occupait le poste d’opérateur d’usine depuis 2 ans. Une fois sur place, ce dernier paré de l’équipement de protection habituel avant de débuter ses tâches.

C’est pendant qu’il travaillait que le drame serait arrivé. « Il s’est fait soudainement happé par une machine en fonctionnement. L’outil l’accrocher avec une telle puissance que l’infortuné a eu la tête fendue au niveau de la fontanelle ». A la suite du choc, Nelson Moukassa serait mort sur le champ avant qu’on ait eu le temps de le transporter dans la structure hospitalière la plus proche.

Alertés, les services de police et de gendarmerie sont allés sur les lieux pour le constat d’usage. Une enquête a été ouverte dans le but d’élucider les circonstances exactes de cet accident. Le corps de Nelson Moukassa a quant à lui été placé dans une maison de pompes funèbres en attendant son inhumation. Une véritable perte pour la famille et les collègues de ce dernier.