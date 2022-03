Franceville: rattrapée après avoir abandonné son nouveau-né

Ecouter cet article Ecouter cet article

Orneilia Ntongone Ekomesse, une compatriote âgée de 31 ans, a récemment été interpellée par les services judiciaires de la ville de Franceville. Cette trentenaire a été appréhendée dans le cadre de l’affaire concernant l’abandon d’un nouveau-né au quartier Ongali, dans le deuxième arrondissement de la localité, rapporte le quotidien L’Union. Cette jeune femme, n’assumait pas d’être tombée enceinte d’un homme marié, lequel aurait refusé d’assumer ses responsabilités.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du lundi 14 février dernier au quartier Ongali dans le 2ème arrondissement de la commune de Franceville. Ce jour-là, Orneilia Ntongone Ekomesse serait arrivée au cabinet d’accouchement ‘’grâce à Jésus’’ avec son bébé en main, après avoir accouché dans un véhicule. N’ayant pas d’argent pour règler la facture des soins, la jeune femme aurait fui en escaladant le mur arrière de la structure hospitalière, son nouveau-né en main.

Une fois hors de la structure, la jeune femme aurait abandonné le nouveau-né dans la brousse juxtaposant le cabinet d’accouchement. Fort heureusement, le bébé sera secouru par un riverain, lequel va le ramener au cabinet médical où il sera pris en charge par le personnel médical. Alertés, les éléments de la Direction générale des recherches vont procéder à l’interpellation d’Orneilia Ntongone Ekomesse.

Effarés, les limiers la questionnent sur ces motivations. C’est à cet instant qu’elle révélera que cet enfant serait issu d’une grossesse non désirée. Le père du rejeton, serait un homme marié et que ce dernier aurait refusé d’assumer ses responsabilités. Il s’agissait donc pour elle de se débarrasser de ce qui lui causerait des troubles au quotidien et serait une charge qu’en tant qu’élève elle ne peut gérer.

Des explications qui n’ont pas convaincu les services judiciaires et ne suffiront pas à la sortir de ce pétrin. Pour l’heure, la jeune femme a été déférée à la maison de Franceville en attendant d’être fixée sur son sort. Le nouveau-né quant à lui est resté au cabinet médical pendant près de deux semaines avant d’être remis à l’oncle d’Orneilia Ntongone Ekomesse.