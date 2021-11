Franceville: plusieurs élèves fauchés par un véhicule de pompiers

Ecouter cet article Ecouter cet article

La scène horrible a eu lieu, le mardi 9 novembre 2021 au carrefour Saint Hilaire à Franceville. Un des véhicules de l’unité des sapeurs-pompiers de la localité, a violemment heurté plusieurs personnes notamment des élèves, causant au passage de nombreux dégâts.

Selon les premières informations recueillies par une source sur place, le véhicule a violemment percuté plusieurs élèves se trouvant au carrefour Saint Hilaire de la ville de Franceville. Le chauffeur de l’unité des sapeurs-pompiers qui avait à son bord certains éléments de ladite unité, aurait perdu le contrôle à proximité du lieu du drame.

Le premier bilan fait état de plusieurs blessés graves, notamment des élèves se trouvant au carrefour saint Hilaire, sans toutefois qu’aucun décès n’ait été enregistré. Lesquels ont été rapidement secourus par d’autres éléments des sapeurs-pompiers qui sont arrivés promptement sur les lieux du drame et les ont conduits au Centre hospitalier régional Amissa Bongo, pour une prise en charge optimale.

Cet énième accident remet au goût du jour la nécessité de la prudence au volant des conducteurs qui, trop souvent n’en tiennent pas compte, se renversent et causent de nombreux blessés. De quoi interpeller le gouvernement et les forces de l’ordre sur cette question importante pour la sécurité routière et sur la mise en place de sanctions plus strictes quant au non-respect du code de la route.