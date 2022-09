Franceville: Obiang Ndong en visite sur les chantiers de réhabilitation de structures sanitaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 17 septembre 2022, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong accompagné de son collègue des Mines , Elvis Ossindji, a effectué une visite des travaux de réhabilitation des structures sanitaires dans le Haut-Ogooué. D’Okondja à d’Akieni en passant par Léconi, les deux membres du gouvernement ont pris le pouls de l’avancement des chantiers.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la Transformation (PAT), les ministres de la Santé et des Mines ont procédé à la visite des structures sanitaires d’Okondja, d’Akieni et de Léconi dans le département de la Sébé-Brikolo et Lekoni-Lekori. L’objectif de cette descente sur le terrain était de toucher du doigt des avancées des travaux d’ajustement et modernisation des salles d’accouchements de consultations en ophtalmologie, stomatologie et ORL.

Notons que la livraison de ces travaux devrait permettre une amélioration significative de la prise en charge des patients au sein de ces différentes structures sanitaires. D’ailleurs, selon le patron du département santé du Gabon, aussitôt rénovées, ces structures passeront du statut de centre médical à hôpital départemental. A cet effet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a suggéré quelques ajustements médico-technique conformes aux normes en vigueur dans ce domaine.

Les autorités ministérielles ont tout aussi invité les entreprises adjudicateurs à l’impérieuse nécessité d’accélérer la cadence des travaux conformément au cahier de charges en vue de leur livraison. Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé que ces travaux de réhabilitation et d’agrandissement s’étendront à d’autres localités telles que Fougamou, Ndendé, Mitzic,Medouneu,Oveng et Mvadi, Kango et Ntoum. Vivement la mise en œuvre de ces projets tant attendus par les populations.

Pierre Essono