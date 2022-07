Franceville: Matha «Ben Laden» écope de 20 ans pour viol, séquestration et demande de rançon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Cyriaque Matha, un compatriote de 30 ans plus connu sous le pseudonyme de Moussa Ben Laden a récemment été condamné à 20 ans de prison par la Cour criminelle de Franceville. Ce dernier a été reconnu coupable du viol et de la séquestration durant 3 jours dans une maison inachevée dans une forêt d’une mineure de âgée de 12 ans au moment des faits, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés en 2017 à Franceville. Ce jour-là, Cyriaque Matha aurait usé de ruse afin d’enlever N.O, âgée de 12 ans. Il l’aurait obligée à le suivre jusque dans une forêt dans une maison inachevée. Une fois sur place, il aurait attaché la victime et aurait abusé sexuellement d’elle pendant 3 jours. Une fois sa libido assouvie, il aurait demandé au père de la jeune fille une rançon de 1,2 million FCFA pour sa libération. Malheureusement pour ce dernier il sera interpellé par les autorités judiciaires.



A la barre, « Ben Laden » aurait tenté de jouer au sénil en donnant une version des faits contradictoires. Il aurait dit n’avoir aucun souvenir de ce qu’il avait fait, prétendant que c’était peut-être lui ou pas qui avait commis cet acte. Un subterfuge balayé du revers de la main par le ministère public, lequel a requis la réclusion criminelle à temps. La défense quant à elle, a sollicité l’acquittement au bénéfice du doute et l’application de circonstances atténuantes.

Un réquisitoire que ne va pas suivre le président de Céans, lequel va reconnaître Cyriaque Matha coupable et le condamner à 20 ans de prison. Par ailleurs, le prévenu semble être un habitué du milieu carcéral qu’il côtoie depuis l’âge de 13 ans où il avait été attrapé pour vol. Une fois libéré, il aurait été repris pour viol sur un jeune garçon de 8 ans et voilà qu’il est à nouveau incarcéré pour l’agression de N.O. Autant d’éléments pour lesquels, les sanctions à son encontre devraient être plus lourdes afin de le dissuader de poser encore de tels actes.