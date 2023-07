Franceville : les agents de la main d’œuvre non permanente interdits de manifester devant Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le collectif des agents de la main d’œuvre non permanente (MONP) pour le compte de la province du Haut-Ogooué a récemment tenté d’exprimer son ras-le-bol au Chef de l’État Ali Bongo Ondimba à Franceville. Sauf que, contre toute attente, leur manifestation, pourtant pacifique, aurait été interdite par les Forces de police nationale (FPN) à la place des fêtes.

En effet, alors que le chef de l’État Ali Bongo Ondimba séjournait dans la province du Haut-Ogooué du 5 au 7 juillet dernier dans le cadre de sa tournée républicaine, les agents de la main d’œuvre non permanente auraient décidé de porter leur revendication lors d’un rassemblement à la place des fêtes de Franceville.

Les agents de la main d’œuvre non permanente clochardisés !

Face à la lenteur des différentes administrations au sein desquelles ils effectuent leurs tâches, les agents de la main d’œuvre ont voulu profiter de la présence d’Ali Bongo Ondimba pour poser leurs problèmes. Nombreux parmi eux seraient toujours privés de salaires, de primes et de régularisation de leurs situations administratives. Pourtant, ces derniers affirment réaliser plus de 70% du travail de l’administration. Mal leur en a pris puisqu’ils auraient été purement et simplement intimidés par des agents des Forces de l’ordre.

« A cause d’une manifestation pacifique à l’arrivée du président de la République, on nous fait dégager », peut-on entendre dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Il faut souligner que ces pères et mères de famille, las de vivre dans des conditions précaires, disent avoir atteint le point de non-retour. Abandonnés par leurs administrations, ils ne savent plus à quel saint se vouer.

Si selon plusieurs sources concordantes, le collectif des agents aurait été reçu par certaines autorités administratives de la province, il n’en demeure pas moins que ces derniers demeurent insatisfaits.