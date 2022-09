Franceville: le corps sans vie d’un jeune homme découvert dans un abribus

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué s’est réveillé le vendredi 23 septembre 2022 avec l’annonce d’une découverte pour le moins inhabituelle. En effet, le corps sans vie d’un homme à la quarantaine révolue a été retrouvé dans un abribus par un caporal de l’armée de terre. L’identité de la victime n’a pas encore été découverte.

Selon les sources concordantes et les premières informations fournies par les agents de la police judiciaire du département de la MPassa, et du Dr Mouele, médecin généraliste au Centre hospitalier régional Amissa, l’infortuné serait décédé d’une mort naturelle et était probablement âgé d’une quarantaine d’années. Cependant, sa découverte dans cet abribus suscite de nombreuses interrogations notamment sur comment il serait arrivé à cet endroit.

Pour l’heure, les circonstances du décès n’ont pas encore été établies. Une autopsie devrait être réalisée pour en savoir un peu plus sur ce décès, indiquent les agents de la police judiciaire. Lesquels ont également procédé à l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.