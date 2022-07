Franceville: ils écopent de 9 ans et 14 ans de prison pour avoir battu à mort un enfant

Ecouter cet article Ecouter cet article

Paulin Messongo, un ressortissant camerounais plus connu sous le pseudonyme de Bertrand et Guy-Rolex Miody, un compatriote, ont récemment comparu devant le tribunal de Franceville dans le cadre de la session criminelle. Au terme du procès, les détenus ont été reconnus coupables de coups mortels sur Mabika Zue Mezeme, un jeune garçon de 12 ans, qui était le beau-fils du premier cité et le neveu du second accusé, rapporte le quotidien L’Union. Des faits pour lesquels ils ont été condamnés à 9 et 14 ans d’emprisonnement.

Les faits se sont déroulés en 2020, au quartier Wendje, dans le 3ème arrondissement de Franceville. Ce jour-là, Paulin Messongo aurait frappé son beau-fils Mabika Zue Mezeme avec insistance avant d’aller se coucher. Pensant avoir du répit, Guy-Rolex Miody se serait armé d’un câble électrique avec lequel il l’aurait fouetté. Le jeune garçon de 12 ans, se serait mis à convulser avant d’être transporté dans une structure hospitalière où il passera de vie à trépas.

A la barre, les deux accusés ont reconnu avoir infligé une correction à la victime. Non sans indiquer qu’ils n’avaient pas l’intention de lui donner la mort. Le ministère public représenté par Olivier Nzahou a requis une requalification des faits en coups et blessures volontaires commis avec préméditation. Leur conseil, Me Jean-Stéphane Eyoghe a quant à lui plaidé le doute raisonnable en faveur de Paulin Messongo, en l’absence d’une autopsie établissant le lien de causalité entre les coups et le décès.

Au terme des débats contradictoires, la Cour présidée par Rock-Philippe Djeno a déclaré Paulin Messongo et Guy-Rolex Miody coupables de coups mortels mais aussi de défaut de carte de séjour pour le ressortissant camerounais. Des faits pour lesquels ils ont respectivement été condamnés à 9 et 14 ans d’emprisonnement.

