Franceville : il s’échappe de la brigade de Sucaf-Gabon avec une arme et 5 munitions

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Compagnie de la Brigade de gendarmerie Sucaf Gabon a récemment émis un avis de recherche à l’encontre de Darel Mondjo Ontsouyika. Un compatriote âgé de seulement 21 ans parvenu à s’échapper de la garde à vue. Avec de par devers lui, une arme à feu Tokarev et des munitions.

Dans la cité sucrière du Haut-Ogooué, les populations sont depuis le 28 juillet dernier en alerte maximale. Et pour cause, un élément dangereux serait en liberté après une évasion. D’après l’avis de recherche N⁰054/2.T.O émis par l’adjudant Chef Major Alexis Mangomo, le mis en cause serait Darel Mondjo Ontsouyika.

Un délinquant armé à l’air libre ?

Gardé à vue à la brigade de gendarmerie de Sucaf-Gabon, Darel Mondjo Ontsouyika, aide chauffeur à la société Sobradi, aurait déjà eu des démêlés avec la justice. Ce dernier aurait déjà été condamné pour vol aggravé à Libreville en 2020. Mais il n’aurait pas purgé sa peine en détention.

A LIRE AUSSI : Koula-Moutou : un violeur évadé de prison activement recherché

Interpellé à nouveau, ce dernier se serait donc échappé de la brigade en subtilisant une arme, notamment un Pistolet automatique de type « Tokarev n⁰30103750, cinq munitions et une paire de menottes », précisel’avis de recherche. C’est donc une chasse à l’homme qui a été lancée afin de mettre la main sur ce jeune âgé à peine de 21 ans.

Les populations plongées dans la psychose

À l’heure où nous couchons ces lignes, Darel Mondjo Ontsouyika serait introuvable. Selon une source jointe par l’équipe de rédaction de Gabon Media Time, le fugitif aurait déserté son lieu d’habitation. Face au danger qu’il représente, les unités de gendarmerie du Haut-Ogooué sont en alerte.

C’est une évasion qui suscite toutefois des interrogations. Et qui révèle la porosité des portes de ladite brigade. Les populations quant à elles craignent de voir Darel Mondjo Ontsouyika faire usage de l’arme à feu en sa possession.