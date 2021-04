Franceville: il écope de 8 ans de prison pour le viol d’une fillette de 10 ans

Au nombre des affaires à traiter dans le cadre des sessions criminelles à Franceville, celle de François Bedele a marqué l’attention. Ainsi, le mardi 06 avril 2021, le mis en cause a comparu pour viol sur une mineure de moins de 15 ans. Au terme de son procès, le mis en cause a été reconnu coupable puis condamné à la peine de 8 ans de réclusion criminelle.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés durant l’année 2016 à Ayen dans l’Ogooué Ivindo. Le jour du drame, la jeune A.M. et son amie âgées respectivement de 10 ans et 8 ans trouvent François Bedele au bar du village vers 19 heures. Les deux jeunes filles lui demandent un jus, il leur fait savoir qu’il n’a plus d’argent sur lui, mais les invite à l’accompagner chez lui.

Une fois à son domicile, le quinquagénaire abuse sexuellement de la jeune A.M. Une fois sa libido assouvie, il remet aux deux jeunes filles la sommes de 1000 francs CFA. Une semaine plus tard, les fillettes dénoncent leur bourreau. François Bedele est alors interpellé puis conduit à la brigade de gendarmerie locale.

Lors de sa comparution, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, après avoir essayé de donner une version contraire aux enquêtes préliminaires. Mais c’était sans compter sur le certificat médical versé au dossier qui atteste de la défloration de l’hymen qui va accabler l’accusé. Ainsi, au terme de son procès, Francois Bedele a été reconnu coupable de viol sur mineure de moins de 15 ans. En répression, il a été condamné à 08 ans de réclusion criminelle dont 01 an avec sursis. Aucune amende ne lui a été infligée en raison de l’absence des plaignants.