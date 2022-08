Franceville: en jouant avec des allumettes, ils causent la mort de leur frère dans un incendie

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la nouvelle macabre qui continue d’attrister les populations de la ville de Franceville. En effet, un incendie d’une rare intensité s’est déclenché le jeudi 11 août 2022 au quartier Bakou faisant malheureusement une perte en vie humaine et d’importants dégâts matériels. Un jeune garçon âgé de 17 ans répondant se prénommant Elysée y a perdu la vie, rapporte notre confrère du quotidien L’Union.

Les populations du quartier Bakou dans la ville de Mouila ont été témoins d’un incendie d’une forte intensité le samedi 11 août 2022. Selon des témoignages concordants, en l’absence de leur mère, des enfants auraient joué avec des allumettes dans l’une des pièces. Une tige incandescente aurait échappé à leur vigilance et aurait déclenché un brasier.

La maison construite en planches aurait rapidement été envahie par les flammes. Voyant cela, les enfants auraient rapidement pris la fuite et seraient parvenus à sortir. Le jeune Elysée quant à lui n’aurait malheureusement pas eu la même chance. Ce dernier atteint de troubles mentaux aurait été piégé par le feu et brûlé jusqu’à ce que mort s’en suive au grand désarroi de la mère qui en plus de perdre son fils aîné a perdu tous ses biens.

Une enquête devrait être ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire. Toutefois, s’il est clair que la teneur des flammes a dissuadé les populations de toute velléité d’intervention, un autre facteur est à pointer du doigt et appeler les parents à plus de vigilance vis-à-vis des enfants, particulièrement ceux à bas âge. La vigilance parentale est de mise pour que les enfants soient en sécurité à la maison et tenus hors de portée de certains objets. Espérons que ce drame pourra faire bouger les lignes quant à la prise en compte de cette nécessité.