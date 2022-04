Franceville: deux mineurs sèment la terreur au quartier Owassi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations du quartier Owassi, dans le deuxième arrondissement de la ville de Franceville sont depuis plusieurs semaines les témoins impuissants d’actes inciviques perpétrés par deux individus. Selon notre confrère L’Union, il s’agirait de F.L. et D.S.L., respectivement âgés de 12 et 10 ans. Les deux mineurs sèment la terreur dans la périphérie au grand dam des riverains.

Des propos recueillis auprès des riverains, le gang de voyous cible ses victimes et opère à toute heure et à visage découvert. Les premiers actes de violence ont été signalés depuis plusieurs semaines au grand dam des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer. Leur dernier forfait remonterait au samedi 9 avril dernier. Profitant de la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la localité, les deux délinquants se seraient introduits dans une épicerie afin d’y dérober plusieurs denrées alimentaires.

Interrogés, les deux mineurs auraient indiqué les raisons pour lesquelles ils commettent de tels actes. « On vole parce qu’on a faim. De temps en temps, on vend ce qu’on prend. On habite avec notre grand-mère mais souvent on dort partout. Notre mère s’appelle D.N., elle travaille à la halte-garderie et n’habite plus avec nous depuis longtemps. On ne sait plus où elle habite » a déclaré le plus âgé des gamins.

Pour leur part, les riverains ne savent plus comment faire pour gérer cette situation au vu de toutes les tentatives visant à dissuader les deux jeunes voleurs. « Il ne se passe pas un jour sans que les riverains ne se plaignent de vols. Ces petits volent tout le monde. Ils entrent partout. Malheureusement on ne peut rien faire à part les taper et crier sur eux. On ne peut pas les amener à la police à cause de leur âge » a déclaré l’un d’eux.

Une situation qui laisserait ces derniers continuer à exercer en toute impunité. Ce que les riverains ne comprennent pas. Gageons que l’affaire sera véritablement prise en charge par les services sociaux et qu’une enquête sera ouverte afin que la lumière soit faite sur cette affaire et qu’elle trouve son épilogue pour le plus grand bien des populations d’Owassi.