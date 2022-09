Franceville: confisqués, les sous de Nzouba Ndama reversés au Trésor public selon le Parquet

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une déclaration faite via le canal de l’agence gabonaise de presse (AGP) que le substitut du Procureur de la République de Franceville, Bléra Ibinga Ayiquise épouse Nyare Bilong a annoncé la confiscation de l’importante de 1.180.000.000 FCFA en la possession de Guy Nzouba Ndama.

Alors que la rumeur se fait forte avec des distorsions de faits volontaires, le Parquet de la République de Franceville a décidé d’enfin de sortir de son mutisme. Devant la presse ce dimanche 18 septembre 2022, le substitut du Procureur de la République de Franceville, Bléra Ibinga Ayiquise épouse Nyare Bilong a soutenu que les services des douanes aurait reçu de fausses déclarations de la part de l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Aux dires de la magistrate qui s’appuient sur des informations des services de douanes, un « procès verbal de détention irrégulière de fonds » aurait été délivré à l’encontre de Guy Nzouba Ndama conformément à l’article 53 et suivants du règlement CEMAC 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018. Un acte qui emporterait la confiscation desdits fonds. Ils auraient d’ores et déjà été reversés au Trésor public. Le mis en cause n’a pas encore livré sa version des faits. Nous y reviendrons !