Franceville: condamnés à 14 ans de prison pour vol d’une arme à feu et des parfums

La Cour d’appel judiciaire de Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, a condamné le mercredi 29 juin 2022, deux compatriotes à 14 ans d’emprisonnement dont 7 avec sursis. Il s’agit de Ngamami Daryl Joslain et Onstieni Obiango Christ, tous deux âgés de 23 ans et reconnus coupables de tentative de vol qualifié et vol aggravé, rapporte l’AGP.

Les faits se sont déroulés le 21 décembre 2017, au quartier Yené, dans le 4ème arrondissement de Franceville. Ce jour-là, Ngamami Daryl Joslain, sachant que son voisin gendarme à la retraite était absent de son domicile depuis un certain temps, aurait invité son ami Onstieni Obiango Christ à s’introduire dans la maison du pandore. Ils auraient forcé une fenêtre avec pour objectif de dérober de l’argent. Malheureusement pour eux, ils n’y auraient rien trouvé. Ils vont donc s’emparer d’une arme à feu avec six munitions et des parfums.

Munis de cette arme, les deux jeunes hommes vont se rendre dans un bar pour consommer de l’alcool, attendant le moment idéal pour commettre un forfait. C’est tard dans la nuit qu’ils vont prendre d’assaut la boutique de Barry Boubacar, avec un plan qui a bien failli marcher. Les deux brigands auraient mis de la musique devant le commerce pour pousser le propriétaire des lieux à sortir, et le maîtriser une fois dehors. Ayant entendu de la musique, le commerçant va en effet sortir de sa boutique, mais voyant les deux individus armés d’un pistolet, il va très vite rebrousser chemin, avant de s’enfermer dans son magasin.

Pris de court, les jeunes délinquants vont faire usage de l’arme en tirant sur la porte et la serrure, mais en percutant la porte, la balle est finalement revenue vers eux et a failli les toucher. Apeurés, ils vont se résoudre à prendre la fuite. Ngamami Daryl Joslain et Onstieni Obiango Christ seront interpellés puis placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt locale. A la barre, le procureur général Olivier Nzaou a rappelé que les deux jeunes hommes étaient des délinquants primaires. Il a requis une condamnation de 15 ans de réclusion dont 10 années avec sursis.

Leur défense a quant à elle plaidé la clémence de la Cour, au regard de la personnalité des accusés, reconnus comme délinquants de primaires. Au terme des débats contradictoires, la Cour rendant son délibéré les a finalement condamnés à 14 ans de prison dont 7 avec sursis. Ngamami Daryl Joslain et Onstieni Obiango Christ qui ont déjà passé cinq ans en prison sortiront au bout de deux ans.

