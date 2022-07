Franceville: condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de sa copine

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba, un compatriote âgé de 29 ans a été fixé sur son sort le vendredi 15 juillet dernier lors de sa comparution devant la cour d’appel judiciaire de Franceville. Ce dernier a été reconnu coupable et condamné à 15 ans d’emprisonnement pour coups et blessures ayant entraîné la mort sur sa copine en 2021 à la suite d’une dispute conjugale causée par la jalousie du meurtrier, rapporte le site Info241.

Les faits se sont déroulés le 19 mai 2021 aux environs de 17 heures au quartier Corniche, dans la ville de Franceville. Ce jour-là, Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba et sa petite amie, Line Patricia Ngamami Ndakissa âgée de 21 ans, prenaient tranquillement un pot dans un débit de boissons. La jeune femme se serait éclipsée du troquet laissant seul son homme. Une situation qui aurait provoqué l’exaspération de ce dernier.

Après avoir attendu de longues minutes son retour, Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba aurait fini par regagner son domicile dans l’espoir d’y retrouver Line Patricia Ngamami Ndakissa. Malheureusement pour lui, celle-ci ne s’y trouvait pas. Une situation qui aurait envenimé les choses rendant l’homme fou de rage. Dès le retour de la victime, il l’aurait questionnée sur sa disparition mais celle-ci aurait décidé de ne pas répondre aux questions de son interlocuteur. Ce qui une fois de plus aurait mis hors d’état de contrôle l’amoureux violent.

Se saisissant d’un balai, Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba aurait asséné plusieurs coups à sa concubine sur l’ensemble de son corps. Malgré les cris de détresse de la victime et l’intervention des voisins venus séparer le couple en crise, l’amant jaloux aurait continué à s’acharner copieusement sur la jeune femme sans défense. Sa correction physique terminée, il l’aurait laissée couchée sur le lit jusqu’au lendemain avant de se rendre au travail. A son retour, constatant son décès, l’affaire sera portée devant les autorités judiciaires.

A la barre, le mis en cause reconnaîtra les faits non sans indiquer n’avoir pas agi dans l’intention de donner la mort. Une version qui malheureusement n’a pas attendri la cour puisque celle-ci tranchera pour ne lui accorder aucune circonstance atténuante. Ainsi, Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba a été condamné à 15 ans de prison et à 17 millions d’amende pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. En dépit des différentes mesures adoptées, il serait judicieux de rappeler aux personnes qui s’engagent dans des idylles amoureuses de privilégier la sagesse et pratiquer beaucoup la maîtrise de soi afin de ne point devenir un potentiel meurtrier, mais surtout lorsqu’il n’y a plus d’entente il vaudrait mieux se retirer dans le calme et tourner la page, au risque de voir la justice se charger de nous le rappeler par le biais de sanctions seront extrêmement lourdes.