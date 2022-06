Franceville: 20 compatriotes reçoivent leurs actes de naissance

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 13 juin 2022, le directeur provincial des Affaires sociales, Hugues Mouele a procédé à la remise des actes de naissance aux enfants apatrides de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Il était question pour ce dernier de régulariser la situation d’une vingtaine de compatriotes mais également de leur donner des récépissées d’immatriculation CNAMGS.

C’est dans le cadre du projet « citoyenneté et protection sociale » initié par le gouvernement et le fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) engagé depuis 2018 que le directeur provincial des Affaires sociales, Hugues Mouele en présence du gouverneur de la province, Jacques Denis Tsanga a procédé à la remise d’actes de naissance et de récépissés d’immatriculation CNAMGS à une vingtaine d’enfants apatrides à Franceville lundi dernier.

En effet, la campagne conduite par les équipes des services compétents des ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et des Affaires sociales, a permis de régulariser la situation de 20 enfants à Franceville. D’après le directeur provincial « Au terme du traitement de plus de 1400 dossiers recueillis, 1054 jugements supplétifs ont pu être établis par le tribunal de première instance de Franceville et sont progressivement en train d’être transcrits en actes de naissance dans différents centres d’état civil » a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, a pour sa part indiqué que « l’opération se poursuivra progressivement jusqu’à l’aboutissement visé par les plus hautes autorités du pays » a-t-il précisé. A noter que cette campagne est la deuxième du genre dans la province du Haut-Ogooué. En mai 2021, le ministère des Affaires sociales avait déjà lancé une campagne d’identification des enfants apatrides dans ladite province de son programme d’accès à la citoyenneté.

