Franceville: 105 GEF désormais bénéficiaires de la mesure de gratuité d’eau et d’électricité

Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures sociales en matière de prise en charge des consommations d’eau et d’électricité édicté par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, la Direction générale du Budget et de Finances publiques (DGBFiP) a effectué une mission d’enrôlement des Gabonais économiquement faibles (GEF) dans le 2ème arrondissement de la commune de Franceville. Ainsi ce sont 105 dossiers qui seront pris en charge au titre de la mesure de gratuité d’eau et d’électricité et 705 dossiers des demandes de compteurs déposés à l’agence régionale de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) pour métré.

Cette mission d’enrôlement effectuée par les agents du service optimisation des dépenses d’utilité publique (Sodup) qui s’est déroulée en deux phases notamment par l’enrôlement des GEF des potentiels bénéficiaires au branchement social puis par le traitement des dossiers par ce service technique a enregistré un peu plus de 983 demandes.

Ainsi, après traitement des dossiers par le Sodup, ce sont 825 dossiers qui ont été retenus, soit 11 demandes pour la prise en charge en eau et électricité et 705 demandes de branchement au réseau SEEG. Après transmission des 120 GEF retenus par les services de la DGBFiP aux services techniques de la SEEG, il ressort que 15 dossiers ont été déclarés non-éligibles « pour compteur ayant basculé au tarif général soit 3 Kwh ». Cette mission aura donc permis de retenir 105 Gabonais économiquement faible au titre de la mesure de gratuité dont 5 en eau et 100 en électricité.

A noter que cette mission diligentée par la Direction générale du Budget et de Finances publiques dirigée par Fabrice Andjoua Bongo Ondimba s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale impulsée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. En définitive, ce sont 105 prises en charge effectives au titre de la mesure de gratuité d’eau et d’électricité et 705 dossiers des demandes de compteurs d’eau et d’électricité qui ont été déposés auprès de la SEEG pour « les métrés qui se feront chaque jour jusqu’à épuisement des dossiers aux fins d’élaboration d’un devis global des coûts des travaux ».