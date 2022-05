France: un élève gabonais de Tle menacé d’expulsion

Ecouter cet article Ecouter cet article

G.E.O, un compatriote âgé de 18 ans et détenteur d’un titre de circulation de mineur étranger valide pourrait être reconduit au Gabon entre le 16 et le 20 mai 2022. Une décision qui serait consécutive à un refus du renouvellement de son titre de séjour par le préfet de l’Ariège alors que le jeune homme remplirait tous les critères d’éligibilité, rapporte le site Gabon Review.

G.E.O est parti du Gabon il y a 4 ans alors qu’il était encore adolescent. En 2018, l’administration préfectorale l’a considéré comme résidant en France et lui a de ce fait délivré une carte de circulation pour mineur étranger valable du 21 novembre 2018 au 05 mai 2022. Le jeune homme a suivi les trois années de collège et a par la suite passé la première année du secondaire et est inscrit pour l’année 2021-2022 au BAC professionnel logistique. Mais selon les autorités françaises, il pourrait être expulsé entre le 16 et le 20 mai 2022.

En effet, le 27 juillet 2021, l’administration a, par le biais d’un arrêté, du préfet de l’Ariège annoncé le refus de poursuite du séjour et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi. Une obligation confirmée par le tribunal administratif de Toulouse qui fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, depuis le 1er mai 2022, G.E.O est enfermé dans un lieu de privation de liberté.

Jugeant cette sanction incongrue, l’ONG La maison du Gabon a fustigé la décision tout en interpellant les autorités gabonaises. « La Maison du Gabon attire une fois de plus l’attention des autorités gabonaises sur la maltraitance administrative dont font l’objet de nombreux ressortissants gabonais dans l’indifférence générale afin qu’elles puissent se saisir de ce problème qui empoisonne et brise des vies. Aucun parent, ni citoyen ne peut se satisfaire d’une administration qui refuse d’appliquer les textes de lois et qui travestit la vérité pour créer non seulement la désolation dans une famille, mais aussi mettre en danger l’avenir d’un jeune majeur », rapporte le site Gabon Review. Gageons qu’un dénouement sera trouvé pour la poursuite en toute quiétude du cursus scolaire du jeune homme.