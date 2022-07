France: «Stout Minko», la bière à base de chocolat créée par un Gabonais 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de la foire de Paris qui s’est tenue du 28 avril au 09 mai dernier que le jeune entrepreneur gabonais, Prince Arnaud Obiang Minko a exposé son nouveau produit dénommé « Stout Minko » . La bière brassée en France est faite à base de fèves de cacao bio provenant de la société le chocolatier ivoirien.

Du 28 avril au 9 mai 2022, Prince Arnaud Obiang Minko, jeune Gabonais a procédé à la dégustation de sa nouvelle bière brune la « Stout Minko » lors de la foire de Paris brassée en France. Il était question pour ce dernier de faire découvrir son nouveau produit à base de chocolat afin de trouver une place de choix dans le frigo des amoureux de la bonne bière.

Le monde de la brasserie s’enrichit d’un nouveau nom « Stout Minko », c’est d’elle dont il s’agit, est la nouvelle bière brune gabonaise du laborantin de formation et passionné de biochimie Prince Arnaud Obiang Minko brassée en France dont la dégustation a été faite du 28 avril au 09 mai par plus «d’un million de personnes » lors de la foire de Paris.

En effet, « Stout Minko » est de la famille des bières brunes. Elle est caractérisée par des notes de torréfactions type café cacao et titre en règle générale entre 5 et 7.5 degrés d’alcool. Elle est brassée avec des céréales torréfiées. Ce qui fait qu’elle soit d’un noir caramélisé. Il faut dire que petit à petit, elle devient « une référence et elle fait l’unanimité que ce soit chez les caucasiens comme dans la communauté Afro ».

D’après Prince Arnaud Obiang Minko, « La particularité de la stout Minko est que nous avons utilisé d’excellentes fèves de cacao bio de la société le chocolatier ivoirien dans la formulation de notre recette. Ce qui lui confère un bouquet aromatique exceptionnel » a-t-il déclaré. Il faut souligner que lors de la semaine de l’Afrique à l’Unesco le 25 mai 2022 « Stout Minko » a retenu l’attention particulière de l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France.

Pour information, Prince Arnaud Obiang Minko est laborantin de formation et passionné de biochimie. Il a atterrit par la force des choses dans le monde brassicole depuis quelques années avec la marque de bière artisanale « Beer Minko » et compte déjà trois produits notamment la blonde Minko, la Ginger Lemon Minko et la Bissap Minko qui est la première bière au bissap élaborée et commercialisée en France.

