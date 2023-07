France : Pablito et la Senti Lova sommés par le consulat de rentrer au Gabon le 30 juillet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Partis pour une tournée en France depuis le mois d’avril, les artistes gabonais Allogho Mba Guy vie-Christ dit Pablito le traducteur et Kanga Makaya Airchada dit la Senti lova semblent ne plus vouloir rentrer au Gabon. Selon les accords avec le consulat français leur convocation retour est prévue pour le 30 juillet prochain.

Partie depuis le mois d’avril 2023 la tournée de Pablito le traducteur et son acolyte la Senti Lova en France semblait aller comme sur des roulettes. Ce jusqu’à ce que ces derniers aient des conflits avec un dénommé Holdeo Labouba. Un compatriote qui serait l’auteur de leur déplacement en France.

Un aller sans retour ?

C’est la question qui taraude les esprits à l’heure où couchons ces lignes. Les Bonnie and Clyde gabonais ont déclaré sur leurs différents réseaux sociaux vouloir ne plus rentrer. Depuis que cette affaire a explosé sur la toile. A telle enseigne qu’ils en ont fait un titre. D’ailleurs « On ne rentre plus » est même déjà chanté par ces derniers durant leur différents show en France.

Si Pablito et la Senti Lova ont exprimé leur désir, le consulat français les attend au tournant. Il faut noter que sur la convocation retour parvenue à la rédaction de Gabon Media Time, il est indiqué que Kanga Makaya Airchada et Allogho Mba Guy vie-Christ sont priés de se « présenter à l’accueil du consulat général de France à Libreville à partir du 1/08/2023 ». Et que leur retour au Gabon est prévu pour le 30 juillet prochain.

S’il est possible que Senti Lova et son acolyte mettent à exécution leur menace, il n’en demeure pas moins qu’ils regagneront très vite le pays et ce par rapatriement. Espérons qu’ils retrouvent la raison afin de répondre à leurs convocations au risque de vivre en fugitif dans le froid.