France: Liliane Massala échange avec les associations gabonaises

La semaine écoulée, l’Ambassadeur du Gabon en France, Liliane Massala, s’est entretenu avec plusieurs associations gabonaises. Occasion pour la diplomate d’échanger sur les difficultés rencontrées par les compatriotes installés dans L’hexagone, notamment la régularisation administrative et la nécessité de réactiver le conseil des Gabonais de France.

C’est en présence de plusieurs officiels, notamment, le consul général du Gabon en France, Fabrice Boussougou Boussougou que s’est déroulée cette rencontre. Occasion pour Liliane Massala d’échanger avec les différentes associations gabonaises basées en France autour de la situation de ces compatriotes et la nécessité de réactiver le conseil des gabonais de France.

A cet effet, l’Ambassadeur du Gabon en France a rappelé aux participants la nécessité d’être en règle avec les lois en vigueur sur le territoire français. « J’exhorte les membres des associations présents à remplir les principes règlementaires en vigueur en vue d’une reconnaissance légale de leur activés respective. Et ce avec pour objectifs de promouvoir les actions desdits associations et les subventionnés si possible » a-t-elle déclaré.

Tel un thermomètre, cette entrevue entre l’ambassadrice et les Gabonais vivant en France s’est terminée sur un sentiment de satisfaction. Une rencontre que les compatriotes de France voudraient pérenne du fait de son caractère rassembleur et même patriotique. Au terme de la rencontre, la relance prochaine du conseil des Gabonais en France a été annoncée.

Esther Kengue

Journaliste stagiaire