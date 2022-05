France: le Gabonais Jann Halexander et la Russe Veronika Bulycheva en concert en région parisienne

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’artiste auteur compositeur Jann Halexander et la Russe Veronika Bulycheva seront en concert le vendredi 20 mai 2022 en région parisienne à partir de 20 heures. Occasion pour le chanteur franco-gabonais de partager son univers musical avec des mélomanes parisiens résidant aux alentours de La Péniche de Triel-sur-Seine 69 Quai Auguste, Roy 78510 Triel-sur-Seine à travers «Urgence de Vous, du Gabon à la Russie».

C’est sur la scène de Péniche de Triel-sur-Seine que le concert dénommé «Urgence de Vous, du Gabon à la Russie» aura lieu le 20 mai prochain. Il sera question pour les deux artistes durant ce rendez-vous de faire voyager le public par leur chansons et des dialogues poignants, où la tolérance, l’humanisme, la paix, la fraternité ne sont pas de vains mots.

Il faut souligner que l’humour et la tendresse ne sont jamais loin avec Jann Halexander et Veronika Bulycheva. Ces artistes de talent qui se retrouvent en face de polémiques autours des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine se servent de leur biculturalité comme une force. Pour ceux et celles qui souhaitent participer vous pouvez réserver à billetreduc.com ou contacter le 06 16 13 98 32.



Pour information, «Urgence de Vous, du Gabon à la Russie» est un spectacle musical qui a été présenté depuis 2019 à Paris, Nantes, Clamart, Bruxelles pour ne citer que ceux-là.