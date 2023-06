France : la gabonaise Rose-Victoria Nkoghe devient la meilleure lectrice

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rose-Victoria Nkoghe, une collégienne âgée de 11 ans, a été sacrée meilleure lectrice de France au concours « Si on lisait à voix haute » dont la finale a été diffusée sur France 5 le mercredi 7 juin 2023. Ainsi, ce sont 120 000 collégiens et lycéens qui se sont inscrits pour la 4ème édition de ce concours national de lecture.

À seulement 11 ans, Rose-Victoria Nkoghe est lauréate du concours « Si on lisait à voix haute ». C’est dans la catégorie collège que cette élève en classe de 6ème a représenté son établissement, le collège Sainte-Anne de Brest. Elle s’est distinguée face à trois autres finalistes et devient la meilleure lectrice de France pour l’année 2023.

Un bon rythme, des mots bien articulés, la collégienne s’est attelée à transmettre chaque émotion du texte qu’elle tenait dans ses mains. Un extrait de texte du livre « Les années » écrit par Annie Ernaux. Cette œuvre ayant reçu de nombreux prix, notamment le prix de la langue française et le prix Strega européen, n’a visiblement pas effrayé la jeune lectrice.

La sélection des candidats

Le concours comporte deux catégories : collège et lycée. Une première sélection a été réalisée au sein des classes. Les élèves ont voté pour le champion de la classe. L’ensemble des champions de classes a été ensuite soumis à un jury d’académie, puis à un jury national qui a fait office de demi-finale. Seuls huit d’entre eux ont été retenus et coachés pour la finale.

Une fois en finale, il était question pour les apprenants de lire en présence d’un jury de littéraires de renoms un texte qu’ils avaient préalablement choisi et préparé. Pour corser la compétition, il leur fallait aussi réussir la lecture de deux autres extraits. Un des membres du jury a proposé un texte et l’autre a été tiré au sort. Un exercice que la petite franco-gabonaise a réalisé avec brio pour se hisser sur la plus haute marche du podium.

Iris OBANGA

Journaliste stagiaire