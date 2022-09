France: Jann Halexander en concert au Portail le 6 octobre prochain à Villejuif

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jann Halexander et Veronika Bulycheva, deux musiciens auteurs compositeurs et interprètes ont su, depuis plusieurs années, dans la pratique de leur art imposé un style qui rappelle les plus grands qu’a connus la scène russe. Après de nombreuses prestations dans différentes villes de France, les deux artistes reviennent à Paris pour leur spectacle intitulé « Urgence de Vous, du Gabon à la Russie » qui aura lieu au Portail à Paris le 6 octobre 2022, Villejuif.

Dans le sillon de leurs pairs, Jann Halexander et Veronika Bulycheva, sont deux musiciens auteurs compositeurs et interprètes au talent plus que indéniable. Ambitieux et toujours prêts à relever les défis qui s’imposent à eux, ils tracent peu à peu leur voie pour se positionner comme des artistes les plus prometteurs de sa génération. Les deux artistes présenteront ainsi leur spectacle intitulé « Urgence de Vous, du Gabon à la Russie » le jeudi 6 octobre 2022. Lequel mélange leurs univers personnels à travers des interprétations de chansons de leur catalogue et de jeux d’acting.

L’humour et la tendresse ne sont jamais loin. On se retrouve en face de polémiques actuelles autour des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine, notamment la difficulté liée à leur biculturalité qui est à la fois une fragilité et une force. Ainsi, « Urgence de Vous, du Gabon à la Russie » sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir Jann Halexander et Veronika Bulycheva. Comme son nom l’indique, ce concert est un voyage en humanité qui nous emmène ailleurs, guidés par ce duo décalé qui possède le talent rare de la musicalité.

La représentation se fera le jeudi 6 octobre 2022 à 20h00 au centre culturel Le Portail, 77 Avenue de Paris, 94800 Villejuif, Métro Léo Lagrange ligne 7. Pour toutes réservations, vous pouvez appeler 0616139832 ou aller sur la plateforme billetreduc/weezevent. Traçant leur bout de chemin, Jann Halexander et Veronika Bulycheva, entendent se hisser dans le sillage des meilleurs artistes et ainsi, apporter une touche de fraîcheur et de nouveauté dans ce domaine artistique.