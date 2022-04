France: Emmanuel Macron réélu président avec 58,2 % 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’élection présidentielle française a définitivement connu son épilogue ce dimanche 24 avril 2022. Selon notre confrère France 24, Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58,2 % des suffrages au second tour devant Marine Le Pen avec 41,8%.

Fragilisé par un bilan terne d’un quinquennat marqué par des décisions impopulaires, Emmanuel Macron a remporté la victoire finale à l’issue d’un second tour houleux. Âgé de 44 ans, le président français sortant rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la Ve République avec 58,2 % des suffrages exprimés.

Le président de la République en marche (LREM) rentre dans l’histoire en étant le premier a rempilé depuis 2002 et la réélection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Avant Emmanuel Macron, seuls Charles de Gaulle (1959-1969), François Mitterrand (1981-1995) étaient parvenus à convaincre les électeurs français à, au moins, deux reprises.

Seul bémol, le taux de participation de ce second tour de l’élection présidentielle est le plus bas depuis 1969. Puisque seuls 71,9% ont effectué le déplacement jusqu’aux urnes ce dimanche 24 avril 2022 pour remplir leurs obligations citoyennes. Notons qu’en 2017, le taux de participation était de 74,56%. Arrivée second avec 41,8%, Marine Le Pen a déploré le faible engouement.