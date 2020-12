France: décès de Valéry Giscard d’Estaing des suites de la Covid-19

L’ancien président de la République française s’est éteint à l’âge de 94 ans en ayant succombé à la pandémie de la Covid-19. Il avait été élu en 1974 en battant l’ancien François Mitterrand et en incarnant par sa jeunesse (48 ans) le pouvoir de l’Europe d’après Guerre.

« Valéry Giscard d’Estaing s’est éteint mercredi 2 décembre dans sa maison familiale du Loir-et-Cher. Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du Covid 19 » , a écrit sa famille dans un communiqué. Ledit communiqué de poursuivre, « Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale ».

Hospitalisé à Tours depuis la mi-novembre, l’ancien président de la République française de 1974 à 1981 Valéry Giscard d’Estaing n’aura finalement pas tenu après avoir été gardé en observation à l’hôpital Georges Pompidou, à Paris, pour « une légère infection aux poumons », a-t-on pu lire. Un passage de vie à trépas accéléré par une contamination au coronavirus.

Plus jeune président de la Vème République lorsqu’il est élu en 1974, Valéry Giscard d’Estaing se voulait l’incarnation d’une modernité triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l’Europe d’après-guerre. Il n’a que 48 ans lorsqu’il est élu président en 1974, battant sur le fil François Mitterrand, et devient ainsi, dans une France qui enterre les Trente-Glorieuses et digère mai-68, le premier non-gaulliste à s’emparer de l’Élysée.