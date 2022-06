France: Danielle Obono réélue députée à Paris et en Seine-Saint-Denis

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis ce dimanche 12 juin 2022 les résultats des élections législatives en France sont connus. C’est le cas à la 17e circonscription de Paris où la députée insoumise sortante Danièle Obono a obtenu le meilleur score de toutes les circonscriptions de la capitale soit 57,07% des voix. , elle devance très largement la candidate Ensemble Kolia Bénié qui a obtenu 19,91%).

Malgré une abstention de 53,59%, la candidate de la France Insoumise et de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) a réussi à tirer son épingle du jeu. En effet, la seule députée sortante de la France insoumise a été réélue dès le premier tour en laminant la candidate de la République en marche (LREM).

A noter que Danièle Obono avait déjà été élue députée de la 17ème circonscription de Paris lors des législatives de 2017, recueillant 50,71 % des voix au second tour face à Béatrice Faillès, candidate de La République en marche. Une réélection qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter des réactions de cette dernière sur son compte Twitter. « Merci à ma super équipe de campagne. Émue et fière d’être élue dès le 1er tour. Dimanche prochain on envoie Mélenchon à Matignon », a-t-elle tweeté.



La deuxième réaction et non des moindres est celle du leader de La France Insoumise qui s’est félicité de la victoire de sa protégée. « Danièle Obono élue au premier tour. Superbe, une femme politique attaquée, insultée de tous côtés par tous les racistes, toujours debout au combat. Merci aux Parisiens ! ».