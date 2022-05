France: Danielle Mengue candidate de LMR de la 6ème circonscription

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 12 et 19 juin 2022, le Mouvement de la ruralité ( LMR) jouera son avenir aux prochaines élections législatives. C’est d’ailleurs dans le cadre de ces élections que la franco-gabonaise Danielle Mengue se présente comme candidate dudit parti pour être député de la 6ème circonscription des Français de l’etranger notamment la Suisse et le Liechtenstein.

C’est pour la défense du monde rural, de l’écologie, les traditions et la vie dans les campagnes que Danielle Mengue se présente aux prochaines législatives qui se tiendront du 12 et 19 juin prochain en Suisse et au Liechtenstein. Et ce, dans le but de servir et défendre les intérêts de ses concitoyens de la 6 ème circonscription au parlement français.

Le Mouvement de la ruralité, appelé Chasse, pêche, nature et traditions jusqu’en 2019, est un parti politique français créé en 1989. Son but n’est autre que la préservation des valeurs traditionnelles de la France rurale, un combat pour lequel Danielle Mengue est véritablement engagée et s’implique en sa qualité d’élue locale dans son pays d’adoption.

Issue d’une famille de cultivateurs de cacao avec un père passionné de pêche et qui pratiquait la pisciculture, Danielle Mengue porte en elle de fortes valeurs qui la rattachent au monde de la ruralité. Engagée avec LMR, elle souhaite contribuer au bien-être de ses compatriotes au travers de ses idées. « Élue depuis 2020 je saurais mettre toute mon expérience et mes connaissances à votre service.», a-t-elle indiqué.