France: Chantal Moussa et le franco-gabonais Stéphane Jeuneux candidat de la NUPES

Le samedi 14 mai, la candidate de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) dans la 10e circonscription des Français de l’étranger Chantal Moussa et son suppléant Stéphane Jeuneux ont procédé au lancement de leur campagne en direct de Beyrouth au Liban. Une campagne qui s’annonce palpitante puisque la candidate a à cœur de porter la voix des Françaises et Français de l’étranger au Palais Bourbon.

En effet, c’est dans le cadre des élections législatives prévues les 5 et 19 juin prochain que la candidate de la NUPES a officiellement ouvert sa campagne sous le sceau d’un rassemblement très large de la gauche. Portée par une alliance qui comprend La France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Ecologie-Les Verts et le Parti Communiste Français, la candidature de Chantal Moussa est née de l’expérience des luttes et de la solidarité, en France, au Liban et dans toute la circonscription.

Cette trentenaire franco-libanaise est enseignante-chercheuse en sciences des matériaux et professeure de Physique-chimie à Beyrouth au Liban. Elle est une militante engagée dans les questions de défense des droits sociaux et citoyens. Et c’est cet engagement qui contribue à sa propulsion au sein de la France Insoumise comme référente pour toute la circonscription. « Je fais de la politique parce qu’il faut toujours avoir une cause qui est plus grande que soi. Pour moi, cela passe par la science, qui peut faire changer le monde, et l’engagement politique. », a-t-elle expliqué.

A noter que dans ce challenge, elle sera suppléée par Stéphane Jeuneux. Né au Gabon, d’une mère gabonaise et d’un père français, il passe son enfance entre la Bretagne et la Normandie. Il s’intéresse très vite aux problématiques des Français du Gabon et aux relations entre la France et l’Afrique, et assure le lien entre Paris où il a acquis très jeune une importante expérience politique.