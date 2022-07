France: apparition d’ un nouveau variant Covid-19 troubleur de sommeil

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle le journal quotidien français Independent dans un article publié le lundi 18 juillet 2022. Dénommé BA.2.75 ce nouveau variant aurait une incidence sur le sommeil, un trouble qui aurait été constaté sur de nombreux patients.

Prédominant depuis plus de 2 semaines, cette nouvelle version du Covid-19 qui ressemble aux précédentes ne cesse de gagner du terrain. Selon le journal britannique The Independent, cette nouvelle souche provoquerait également des suées nocturnes qui conduiraient à des troubles du sommeil et toucherait à la fois les adultes comme les enfants.

Découvert en Irlande, ce symptôme a été détecté par le Professeur Luke O’Neill, immunologiste au Trinity College de Dublin et n’aurait aucun lien avec les fièvres intenses que connaît le monde entier. « La maladie est différente parce que le virus a changé. Ce mélange de système immunitaire et de virus légèrement différent pourrait donner lieu à une maladie légèrement différente, les sueurs nocturnes étant assez étrangement une caractéristique»,a-t-il indiqué.

Plus transmissibles et plus résistants au vaccin, les symptômes du nouveau variant BA.2.75 peuvent durer sept jours, ce qui rend les malades plus contagieux. Il faut souligner que plus de 17 000 nouveaux cas ont été confirmés en France dans la journée du 18 juillet 2022.