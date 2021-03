Fougamou: Yolande Nyonda échange avec les femmes Apindji, Babongo et Evia sur les AGR

Soucieux de maintenir la proximité avec les populations de sa circonscription, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères Yolande Nyonda a echangé le week-end écoulé avec les femmes des communautés Apindji, Evia et autochtones de la commune de Fougamou dans le département de Tsamba-Magotsi. Une rencontre qui a tourné essentiellement autour de l’autonomisation de ces dernières par la mise en place d’Activités génératrices de revenus (AGR).

Pour la native de Tsamba-Magotsi, il était question lors de cette rencontre d’échanger sur les difficultés rencontrées par cette frange de la population notamment sur le plan social et économique. Un événement qui s’est voulu convivial qui a donc permis d’arrondir les angles et surtout d’envisager des solutions pour une plus grande autonomisation des femmes de ces communautés.

Si lors du discours de circonstance de la porte-parole des femmes Clémentine Kembi, cette dernière a relevé « la marginalisation » dont sont victimes ces communautés linguistiques car absentes des instances décisionnelles notamment les Conseils locaux, Yolande Nyonda a tenu à rassurer ses sœurs sur leur prise en compte.



« Les dirigeants que nous sommes ne vous oublient pas. Vous êtes les populations de Tsamba-Magotsi au même titre que les Tsogo, Gisir, Akélé », a indiqué le ministre délégué. Dans la même occasion, elle n’a pas manqué d’évoquer, la mise en place d’activités génératrices de revenus, ce conformément à la politique de la decennies de la femme.