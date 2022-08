Fougamou: une jeune fille de 9 ans mortellement fauchée par un véhicule des forces de l’ordre￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ville de Fougamou dans la province de la Ngounié a été le théâtre d’un énième drame le lundi 1er août 2022. Enis Matamba Matamba, une fille âgée de 9 ans a été violemment percutée par un véhicule conduit par un agent des Forces de l’ordre. Bien que ce dernier a agi promptement en la conduisant dans une structure hospitalière, la victime a succombé à la suite de ses blessures, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés le lundi 1er août 2022 au quartier Dakar dans la ville de Fougamou aux environs de 17 heures. Ce jour-là, un véhicule conduit par un agent des forces de l’ordre dont l’identité n’a pas été révélée roulait dans le sens hôtel Ngounié-village Mandilou. Une fois au quartier Dakar, ce dernier n’aurait pas vu la jeune Enis Matamba Matamba qui aurait traversé sans s’assurer que la voie était libre.

Selon des sources concordantes « Enis Matamba Matamba n’aurait regardé qu’un sens de la voie pour laisser un véhicule. Sans pour autant s’assurer que le sens opposé d’où venait la voiture conduite par l’agent des forces de l’ordre était libre ». Après l’impact, le conducteur aurait réagi promptement afin de venir en aide à la jeune fille. Il l’aurait transporté au Centre médical de Fougamou où elle a rendu l’âme à la suite d’un traumatisme crânien.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de faire la lumière sur cette affaire. Ce drame devrait inviter les automobilistes à plus de prudence lorsqu’ils sont au volant afin que de telles scènes ne se reproduisent plus. Si certaines routes du réseau gabonais sont peu praticables, et ne sont pas étrangères aux accidents de la circulation, le manque de vigilance des conducteurs fait partie des principales causes des sinistres de la voie.