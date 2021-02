Fougamou: un élève condamné à 2 mois de prison avec sursis pour avoir traité une femme de «bordelle»

C’est une des affaires examinées et jugées lors de la première audience foraine tenue par le tribunal de première instance de Mouila déporté le vendredi dernier à Fougamou. Selon l’Agence gabonaise de Presse (AGP), Mesmin Thérence Koumba Koumba, élève en 1ère A1 au lycée Léon Mboumba, a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour avoir traité une femme de bordelle.

La vie en société est assimilable à une famille où chacun des membres se doit de respecter son prochain. Dans ce schéma de vie en groupe, la justice fait office de père et de mère devant veiller à ce que les écarts de comportements soient sanctionnés afin que l’auteur de la faute ne plonge dans la récidive. Au nombre des 5 affaires jugées par le Tribunal de première instance de Mouila, il y a l’affaire Mesmin Thérence Koumba Koumba.

Ce jeune compatriote était poursuivi par Anne Mariette Angué Ndong. La plaignante a révélé que l’élève inscrit en 1ère A1 au Lycée Léon Mboumba, lui aurait tiré les cheveux. Un fait qu’elle estime avoir été en capacité de laisser passer. Seulement, la dame n’aurait pas supporté d’être traitée de « bordelle ». Pourtant, c’est le délit de violences et voies de fait qui a été retenu par la Cour.

En répression, il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Une peine assortie du versement d’une amende de 100 000 FCFA au trésor public de la localité ainsi que 24 000 FCFA à sa victime. Et ce, conformément aux articles 230 et suivants du Code pénal nouveau. Un triste dénouement qui rappelle que vivre en société requiert une attitude plus sage et galante à l’égard de la gent féminine.