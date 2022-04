Fougamou: Sacko Abdoulaye au gnouf pour avoir battu sa femme

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sacko Abdoulaye, un ressortissant malien, la quarantaine révolue a récemment comparu au tribunal de Fougamou dans le cadre de l’audience foraine. Ce dernier a été condamné à deux mois de prison dont un avec sursis, assorti d’une amende de 50 000 FCFA pour violences physiques et psychologiques sur son épouse, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés au mois de septembre 2021 à Sindara, dans le département de Tsamba-Magotsi dans la province de la Ngounié. Ce jour-là, une dispute aurait éclaté entre Sacko Abdoulaye et son épouse. Cette dernière se serait plainte des mauvaises conditions de vie. Des propos que n’auraient pas appréciés le ressortissant malien qui lui aurait asséné plusieurs coups. N’en pouvant plus de la situation, la femme aurait porté l’affaire devant les tribunaux.

Lors de sa comparution, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant que « sa dulcinée ne l’écoutait plus depuis plusieurs mois ». Des déclarations à la suite desquelles le ministère public a requis sa culpabilité et a réclamé sa condamnation à 8 mois de prison dont 3 avec sursis et une amende de 300 000 FCFA.

Dans ses réquisitions, Roger Damel Nguema Ondo, le procureur de la République n’a pas manqué de souligner la gravité des faits non sans manquer de rappeler la condamnation de tels actes en son article 230 du 15 septembre et la loi 006/21, relativement au programme Gabon-Égalité. Au terme du procès, Sacko Abdoulaye a été reconnu coupable de violences physiques et psychologiques sur son épouse et condamné à 2 mois de prison dont un avec sursis ainsi qu’une amende de 50 000 FCFA.