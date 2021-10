Fougamou: Pessi Mikala au chevet des élèves de Ngouassa et Ekanga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieux d’apporter son soutien aux élèves du département de Tsamba-Magotsi, le conseiller spécial du président de la République Pessi Mikala a procédé à la remise d’un important don en kits scolaires. Une action qui devrait permettre aux apprenants d’aborder la rentrée scolaire dans des conditions plus optimales.

C’est en présence des autorités administratives de la commune de Fougamou, notamment le préfet du département de Tsamba-Magotsi Dieudonné Ngoyi, du maire de la commune de Fougamou Moutandou et des auxiliaires de commandement de Ngouassa et Ekanga que s’est déroulée cette cérémonie de remise de kits scolaires à école publique de ces deux localités.

Ainsi, ce sont plus de 250 écoliers de ces deux établissements publiques qui ont bénéficié de ces kits scolaires offerts par le Conseiller spécial du président de la République Pessi Mikala. Dans le même élan, ce dernier à procédé à la remise d’un important don en équipement informatique avec quelques consommables et du matériel didactiques pour les enseignants et du matériel médial au dispensaire de ces deux localités.

« Nous investissons pour demain en s’occupant de la jeunesse, tout en matérialisant la politique du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, qui prône le partage, la solidarité et la cohésion », a-t-il indiqué. Une action qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être saluée par les bénéficiaires et les directeurs des deux établissements Eric Alban Massita Boutsima et Nestor Mbongo Missolo.