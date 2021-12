Fougamou: le PDG se dote d’une permanence politique à l’initiative de Lucie Milebou Aubusson

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le week-end écoulé revêtait un caractère particulier pour les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais (PDG) dans le département de Tsamba-Magotsi, dans la province de la Ngounié. En effet, dans le cadre de la redynamisation des activités de ce parti, le membre du Bureau politique Lucie Milebou Aubusson Mboussou, par ailleurs présidente du Sénat, a procédé à l’inauguration de la permanence de cette formation politique dans la commune de Fougamou.

C’est en présence des membres du Bureau politique Yolande Nyonda, Jean Noel Ongoda, du membre du bureau national Françoise Moussavou et des responsables locaux du “parti de masse” que Lucie Milebou Aubusson a procédé à la remise officielle des clés du siège local flambant neuf et totalement équipé au secrétaire départemental du PDG Jean Dieki. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de revitalisation et de régénération impulsée par les plus hautes autorités du parti en tête desquelles le président du « Parti de masse » Ali Bongo Ondimba.

Une vue de la permanence du PDG à Tsamba-Magotsi © D.R.

Lors de son discours de circonstance, la Sénatrice du siège unique de Tsamba-Magotsi a tenu à rappeler aux bénéficiaires à faire bon usage de cet outil mis à leur disposition pour le rayonnement du Parti démocratique gabonais dans le département de Tsamba Magotsi. Pour sa part, Jules Dieki n’a pas caché son émotion et toute sa gratitude à l’endroit de la bienfaitrice. « En 54 ans d’existence, c’est la première fois qu’un tel joyau est gracieusement remis à la disposition des militantes et militants du Parti Démocratique Gabonais à Tsamba-Magotsi », a-t-il indiqué.



A noter que outre, l’inauguration de cette permanence, le membre du Bureau politique Lucie Milebou Aubusson Mboussou a procédé à la remise d’une importante contribution financière aux responsables locaux du parti, aux coopératives et aux femme de l’UJPDG pour passer les fêtes de fin d’année dans la joie et allégresse. Avant de remercier les militants et cadres pour leur loyauté. « Nous voulons des militants fidèles, des militants loyaux. Il faut récompenser ceux qui sont debout tous les jours pour le PDG. J’exprime ma reconnaissance, ma gratitude à ces grands cadres qui depuis des années sans réclamer des postes n’ont jamais quitté le bateau du Parti démocratique gabonais », a-t-elle indiqué.

Pour leur part, le membre du Bureau politique Yolande Nyonda et l’ancien eecrétaire général adjoint du PDG Dieudonné Claude Dibadi Mayila ont tenu à délivrer une message d’unité, de mobilisation des troupes pour les prochaines joutes électorales non s’en inviter les uns et les autres à mettre en pratique la devise du parti en l’occurrence Dialogue, tolérance et paix.