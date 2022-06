Fougamou: Joseph Nyoundou et Pessi Mikala en communion avec les femmes de la Haute Ngounié 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la célébration en différé de la Fête des mères, les conseillers spéciaux du président de la République Joseph Nyoundou et Pessi Mikala ont tenu à honorer les femmes de la Haute Ngounié dans la province de la Ngounié. Une action qui s’inscrit selon les initiateurs dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Soucieux de répondre aux préoccupations des populations gabonaises et plus particulièrement celles du département de Tsamba-Magotsi, les conseillers spéciaux du président de la République Joseph Nyoundou et Pessi Mikala ont procédé le week-end écoulé à la remise d’un important don aux populations de la Haute Ngounié regroupées pour l’occasion au village Ekanga.

Une action citoyenne qui s’inscrit dans la volonté de ses fils de la localité de participer à l’épanouissement de leurs concitoyens mais également une façon de célébrer en différé les mères. Composée de produits de première nécessité et de matériel divers, cette dotation devrait soulager un tant soit peu ces femmes surtout dans un contexte de crise liée à la pandémie de covid-19 et qui a eu un impact sur les conditions de vie des populations.

Une action qui n’a pas manqué d’être saluée par les bénéficiaires qui ont remercié les initiateurs pour ce geste de solidarité. Il faut d’ailleurs souligner que ce geste n’est pas le premier du genre des conseillers spéciaux du président de la République, puisque ces derniers avaient déjà initié une série d’actions dans plusieurs localités du département.