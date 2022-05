Fougamou: il écope de 15 mois de prison pour trafic de cannabis

Ecouter cet article Ecouter cet article

Artiviche Ngoye, un compatriote âgé de 31 ans, a récemment comparu devant le tribunal de Fougamou pour détention et commercialisation de cannabis commis en mars. C’est d’ailleurs pour ces chefs d’accusation que le détenu a été jugé coupable puis condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 3 avec sursis assortie d’une amende de 300 000 FCFA, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés le mardi 22 mars 2022. Ce jour-là, Artiviche Ngoye achète un ballot de chanvre à 120 000 FCFA à Mimongo avant de décider de se rendre quelques jours après au village Massima où il exerce en tant qu’orpailleur. Le jour du départ, il se procure un matelas dans lequel il dissimule le cannabis et s’attache les services d’un transporteur pour que celui-ci dépose son colis au lieu indiqué. Mais contre toute attente, les pandores mettront la main dessus et il sera convoqué dans les locaux de la police.

Au cours de son interrogatoire, Artiviche Ngoye a reconnu être le propriétaire du sac et de son contenu et a précisé « que la substance le rendrait fort lorsqu’il travaille en forêt ». Lors de son audition à la barre, l’accusé a réitéré ses aveux, il a également demandé la clémence de la Cour. Le ministère public a pour sa part requis 2 ans de réclusion criminelle et 300 000 FCFA d’amende conformément aux dispositions de l’article 208 du code pénal qui réprimande l’importation de cette substance au Gabon.

Au terme du procès, le tribunal de Fougamou l’a reconnu coupable et condamné à 15 mois de réclusion criminelle dont 3 avec sursis et une amende de 300.000 francs. Non sans ordonner la confiscation et la destruction du cannabis saisi.