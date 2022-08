Fougamou: encore une victime du conflit Homme-faune

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il ne se passe plus un jour sans que la problématique du conflit Homme-faune ne soit remise au goût du jour avec des attaques de pachydermes. La dernière en date est celle survenue récemment au village Oyenano dans le département de Tsamba Magotsi à quelques encablures de la ville de Fougamou, où un compatriote répondant au nom de Joseph Bigoumou a été tué au cours de l’attaque d’un pachyderme, rapporte le site Gabonews.

Les faits se seraient déroulés récemment dans la province de la Ngounié. Ce jour-là, Joseph Bigoumou aurait quitté le terrain familial du village Oyenano à une dizaine de kilomètres de la commune de Fougamou pour une partie de chasse. Il portait un fusil de type calibre 12. Une fois en forêt, il aurait croisé le chemin d’un pachyderme et aurait pris la résolution de l’abattre.

Le chasseur aurait tiré sur l’animal, malheureusement, les coups de fusil ne suffiront pas à abattre le pachyderme. Ce dernier va immédiatement charger le chasseur qui va être touché et blessé gravement. C’est deux jours plus tard après que les populations auraient constaté l’absence de Joseph Bigoumou que les services judiciaires qui vont se mettre à sa recherche et vont retrouver le corps du défunt.

Un drame devenu fréquent dans certaines zones du pays et qui a fortement été décrié par les populations qui s’en plaignent depuis plusieurs mois déjà tout en réclamant réparation et que des solutions pérennes soient adoptées. Des incidents qui rentrent toujours dans le cadre du conflit Homme-faune sur lequel le gouvernement tarde à mettre en place des solutions qui permettraient à la situation de connaître son épilogue.