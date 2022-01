Fougamou: du matériel informatique pour le Lycée Léon Mboumba et le Lycée technique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba les Conseillers spéciaux du président de la République Pessi Mikala et Joseph Nyoundou ont procédé à la remise d’une importante dotation en matériel au lycée Léon Mboumba et au lycée technique de fougamou. Un geste qui devrait permettre à ces deux établissements de réunir des meilleures conditions de fonctionnement pour le plus grand bien des apprenants.

C’est en présence des autorités administratives de la commune de Fougamou notamment le maire Joseph Moutandou Mboumba que s’est déroulée cette cérémonie de remise de matériel aux Lycée Léon Mboumba et le lycée technique. Une geste qui selon les initiateurs avait pour objectif de faire corps avec la politique du chef de l’État Ali Bongo Ondimba qui a fait de l’éducation l’un des secteurs prioritaires de son septennat.

Ainsi, ce sont les conseillers spéciaux du président de la République Pessi Mikala et Joseph Nyoundou qui ont procédé à la remise de cette importante dotation composée essentiellement de matériel informatique au bénéfice de l’administration. Un lot de matériel a été remis aux responsables des différents établissements.

Une action louable qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être saluée par les bénéficiaires et les chefs des deux établissements qui ont tenu à remercier les donateurs car ce matériel permettra d’assurer un fonctionnement optimal de l’administration des deux lycées .